Україна

Українська команда провела товариський матч в Японії.

Сьогодні відбувся товариський поєдинок, у якому зустрілися представник японської J-ліги Авіспа Фукуока та чинний чемпіон української Прем’єр-ліги — донецький Шахтар. Поєдинок пройшов на Японському національному стадіоні в Токіо.

Команди вирішили провести спаринг під час зимової павзи в Україні для того, щоб на зібрані кошти допомогти постраждалим через російську агресію українцям.

Шахтар відкрив рахунок в дебюті матчу. Гочолеїшвілі подав у штрафну на Сікана, а Данило майстерно пробив головою у протилежний від голкіпера кут. 1:0.

Японська команда відігралась впродовж трьох хвилин у другому таймі: на 34-ій хвилині Мія заштовхав м'яч у ворота після сейву Різника, а згодом Канаморі завершив пас з флангу. 1:2.

На 53-ій хвилині "гірники" зрівняли рахунок. Криськів перевів на Шведа. Вінгер прийняв м'яч та другим дотиком відправив його у дальній кут. 2:2. До кінця поєдинку команди так і не змогли визначити сильнішого, хоча обидва колективи були близькі до цього.

Авіспа Фукуока (Японія) — Шахтар 2:2

Голи: Мія 34, Канаморі 37 — Сікан 7, Швед 53

Шахтар: Різник (Рудько 46), Гочолеішвілі (Лемкін 46), Бондар (В'юнник 74), Матвієнко (Козик 46) (Топалов 74), Азарові (Назарина 46), Степаненко, Зубков, Бондаренко (Келсі 46), Судаков, Невертон (Еганілду 46), Сікан (Швед 46).