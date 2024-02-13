"Гірники" вже прибули до німецького Гамбурга, де і відбудеться поєдинок.
Фото Шахтар (Донецьк)
13 лютого 2024, 23:32
У розташуванні Шахтаря у Німеччині перебувають 28 футболістів, які готуються до першого поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи проти Марселя, повідомляє офіційний сайт клубу УПЛ.
До наступного єврокубкового матчу готуються 4 воротарів, 9 захисників, 12 півзахисників і 3 нападників "гірників". Повний список гравців:
Воротарі: Артур Рудько, Дмитро Різник, Денис Твардовський, Денис Барченко.
Захисники: Валерій Бондар, Георгій Гочолеішвілі, Іраклі Азаров, Микола Матвієнко, Педріньйо, Новатус Міроші, Юхим Конопля, Ярослав Ракіцький, Лука Лацабідзе.
Півзахисники: Тарас Степаненко, Егіналду, Дмитро Криськів, Мар'ян Швед, Георгій Судаков, Олександр Зубков, Артем Бондаренко, Єгор Назарина, Кевін, Невертон, Марлон, Віктор Цуканов.
Нападники: Лассіна Траоре, Данило Сікан, Кевін Келсі.
Нагадаємо, матч Шахтар — Марсель відбудеться у Гамбурзі 15 лютого. Стартовий свисток у ньому має пролунати о 19:45 за київським часом.