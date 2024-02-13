Ліга Європи

До вашої уваги текстова трансляція поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи, що відбудеться 15 лютого о 19:45.

У четвер, 15 лютого, донецький Шахтар розпочне свої виступи у плей-оф Ліги Європи, а суперником "гірників" буде французький Марсель.

За версією букмекерів, фаворитом цього матчу є підопічні Дженнаро Гаттузо.

Єврокубковий поєдинок для команди Маріно Пушича відбудеться на Фолькспаркштадіон у німецькому Гамбурзі. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Шахтар — Марсель

Трансляція матчу буде доступна у цій новині 15 лютого і почати її дивитися можна, починаючи з 19:45 за київським часом. Онлайн-трансляція проходитиме безкоштовно, і будь-хто може до неї приєднатися.

Нагадаємо, Шахтар потрапив до плей-оф Ліги Європи, вилетівши за підсумками групового етапу Ліги чемпіонів. Марсель водночас посів друге місце у групі ЛЕ, поступившись лідерством Брайтону.

Додамо, що Шахтар та Марсель зустрічалися лише двічі – це було у чвертьфіналі Ліги Європи у сезоні-2008/09. Тоді "гірники" двічі перемогли з рахунком 2:0 (вдома) та 2:1 (в гостях).