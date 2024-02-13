Ліга Європи

В полі працюватимуть бельгійські арбітри, на ВАР — нідерландець.

У четвер, 15 лютого, донецький Шахтар розпочне свою єврокубкову весну, провівши матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти французького Марселя.

Поєдинок розіграшу плей-оф відбудеться на Фолькспаркштадіон у німецькому Гамбурзі. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

На офіційному сайті УЄФА повідомляється, що головним арбітром матчу призначено бельгійця Еріка Ламбрехтса. Його асистенти - Йо де Вейрдт та Кевін Монтені. Четвертий рефері - Натан Вербоомен. Вся бригада арбітрів з Бельгії.

На ВАР працюватиме нідерландець Денніс Хіглер.

Відзначимо, що Ламбрехтс судив матч півфіналу молодіжного Євро-2023 між Україною та Іспанією, в якому наші хлопці поступились 1:5.

Нагадаємо, матч Шахтар — Марсель відбудеться у четвер, 13 лютого, о 19:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.