Радник з технічних питань у Марселі розповів щодо зустрічі із українським чемпіоном.
Жан-П'єр Папен - Getty Images
14 лютого 2024, 20:35
Радник з технічних питань у Марселі Жан-П'єр Папен розповів щодо зустрічі із Шахтарем у Лізі Європи - повідомляє офіційний сайт УЄФА.
"Моя реакція така, що ми маємо внаслідок жеребкування добре відомий клуб, яким є Шахтар.
Це клуб зі значним європейським досвідом, який минулого року виграв національну першість, а також має численні трофеї. Ми очікуємо важкого матчу, але ми сподіваємося вийти у наступний раунд і пройти ще далі у турнірі".
Шахтар зіграє з Марселем у четвер, матч розпочнеться о 19:45 за київським часом.