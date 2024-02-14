Ліга Європи

Радник з технічних питань у Марселі розповів щодо зустрічі із українським чемпіоном.

Радник з технічних питань у Марселі Жан-П'єр Папен розповів щодо зустрічі із Шахтарем у Лізі Європи - повідомляє офіційний сайт УЄФА.

"Моя реакція така, що ми маємо внаслідок жеребкування добре відомий клуб, яким є Шахтар.

Це клуб зі значним європейським досвідом, який минулого року виграв національну першість, а також має численні трофеї. Ми очікуємо важкого матчу, але ми сподіваємося вийти у наступний раунд і пройти ще далі у турнірі".

Шахтар зіграє з Марселем у четвер, матч розпочнеться о 19:45 за київським часом.