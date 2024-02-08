Україна

Дивіться відео найкращих моментів контрольного матчу, що відбувся 8 лютого 2024 року, 16:30.

У четвер, 8 лютого, донецький Шахтар провів сьомий контрольний поєдинок на турецьких зборах-2024. Суперником команди Маріно Пушича стала польська Лехія. Цей поєдинок був другим за день для чинного чемпіона України. Декількома годинами раніше "гірники" розгромили Аркадаг (4:1).

В останньому матчі на зборах донеччани розписали мирову з суперником — 1:1. За українців відзначився Олександр Зубков.

Огляд матчу:

Шахтар — Лехія 1:1

Голи: Зубков, 65 – Сезоненко, 78

Шахтар: Різник, Азаров, Матвієнко, Бондар, Конопля (Дрозд, 46), Бондаренко, Кевін, Судаков, Криськів, Зубков, Сікан