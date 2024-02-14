Буде хороший суппорт у команди французького чемпіонату.
Вболівальники Марселя - Getty Images
14 лютого 2024, 20:57
На матч Шахтаря із Марселем відправиться 1700 вболівальників клубу з французького чемпіонату - повідомляє ресурс RMC Sport.
В загальному стадіон у Гамбурзі вміщує 47 000 глядачів. У Лізі чемпіонів нинішнього сезону український чемпіон зіграв на ньому матчі з Порту, Барселоною та Антверпеном.
Шахтар програв клубу з Португалії (1:3), але виграв у іспанського гранду (1:0) і бельгійського чемпіона (1:0).
Ці команди зіграють у матчі 1/8 фіналу Ліги Європи у четвер і розпочнеться о 19:45 за київським часом.