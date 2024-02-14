Ліга Європи

Буде хороший суппорт у команди французького чемпіонату.

На матч Шахтаря із Марселем відправиться 1700 вболівальників клубу з французького чемпіонату - повідомляє ресурс RMC Sport.

В загальному стадіон у Гамбурзі вміщує 47 000 глядачів. У Лізі чемпіонів нинішнього сезону український чемпіон зіграв на ньому матчі з Порту, Барселоною та Антверпеном.

Шахтар програв клубу з Португалії (1:3), але виграв у іспанського гранду (1:0) і бельгійського чемпіона (1:0).

Ці команди зіграють у матчі 1/8 фіналу Ліги Європи у четвер і розпочнеться о 19:45 за київським часом.