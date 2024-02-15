Ліга Європи

Football.ua представляє анонс поєдинків плей-оф другого за значимістю європейського кубка.

Слідом за Лігою чемпіонів після зимової паузи відновлюється боротьба й у Лізі Європи. У четвер, 15 лютого, відбудуться перші матчі 1/16 фіналу.

На жаль, лише один клуб УПЛ дістався до євровесни, тож українським вболівальникам є за кого повболівати в цей єврокубковий вечір. Єдиним представником у єврокубках від України є донецький Шахтар, який вилетів у ЛЕ після групового етапу Ліги чемпіонів.

На цій стадії турніру буде зіграно вісім матчів. Команди, які посіли треті місця в групах Ліги чемпіонів, зустрічаються з клубами, які посіли другі місця в групах Ліги Європи.

Вісім команд, які посіли перші місця на груповій стадії ЛЕ, вже пройшли безпосередньо до 1/8 фіналу турніру.

Феєнорд — Рома

Четвер, 15 лютого, 19:45. Феєнорд, Роттердам. Головний арбітр — Раду Петреску (Румунія). Пряма трансляція на MEGOGO.

У першій половині сезону Феєнорд посів третє місце у групі ЛЧ, здобувши лише дві перемоги у шести матчах. Рома непогано виступила у групі ЛЕ, здобувши чотири перемоги у шести матчах, але посіла друге місце після празької Славії.

Голландці останнім часом перебувають у гарній формі та не програють в останніх дев'яти матчах у всіх турнірах. Цього місяця вони здобули три перемоги поспіль. Італійці ж у суботу зустрілися з Інтером (2:4).

У Квінтена Тімбера струс мозку, і він не зможе допомогти Феєнорду, як і капітан Гернот Траунер. Також у лазареті Джастін Бейлов та Томас ван ден Белт. У Роми відсутні Браян Крістанте та Теммі Абрагам.

Обидві команди мають побоювання з приводу травм. Тим не менш, враховуючи домашню перевагу Феєнорда та їхню безпрограшну серію, у них більше шансів на успіх. У той же час Даніеле Де Россі вперше програв на посаді наставника "вовків", тож він, напевно, захоче реабілітуватися у своєму дебюті на євроарені.

Додамо, що між собою команди провели п'ять матчів, з яких три на користь Роми та лише одна перемога для Феєнорда.

прогноз 2:1

Галатарасай — Спарта Прага

Четвер, 15 лютого, 19:45. Рамс Парк, Стамбул. Головний арбітр — Алехандро Ернандес (Іспанія). Пряма трансляція на MEGOGO.

Галатасарай продемонстрував ще одну вражаючу командну гру, здобувши перемогу над Башакшехіром (2:0) у Суперлізі минулої суботи. Команда Окана Бурука виграла вісім ігор поспіль, завдяки чому вони вирвалися на вершину Суперліги. Галатасарай тепер прямує до ЛЄ після поразки від Копенгагена (0:1) у ЛЧ, що позбавило його місця у плей-оф головного єврокубка. Проте Манчестер Юнайтед залишився позаду, що вже можна вважати успіхом.

Спарта Прага, з іншого боку, продовжила боротьбу за чемпіонський титул у Чехії, здобувши перемогу над Карвіною (3:0). Підопічні Брайана Пріске наразі виграли 12 матчів у всіх турнірах, що не може не тішити перед поновленням виступів у Європі. Спарта тепер зосередила свою увагу на ЛЄ, де посіла друге місце, набравши десять очок після шести матчів.

І Галатасарай, і Спарта зараз перебувають у гарній формі, і ми очікуємо на захоплюючу боротьбу. Проте турки можуть похвалитися потужною атакувальною лінією, що особливо важливо проти таких непоступливих суперників як Спарта.

Між собою команди провели чотири матчі, два з яких закінчилися перемогами Спарти, а Галатасарай виграв лише один. Всі чотири матчі пройшли ще минулого століття — наприкінці 90-х.

прогноз 2:0

Янг Бойз — Спортінг

Четвер, 15 лютого, 19:45. Ванкдорф, Бьорн. Головний арбітр — Бенуа Бастьєн (Франція). Пряма трансляція на MEGOGO.

Цього сезону Янг Бойз досягли хороших результатів у швейцарській Суперлізі і вони намагатимуться продовжити цей імпульс і на європейській арені. Вони брали участь у групі ЛЧ, але вилетіли з турніру, посівши третє місце у своїй групі після таких клубів, як Манчестер Сіті та Лейпциг.

Спортінг також добре виступає у Португалії, де триває запекла боротьба з Бенфікою Анатолія Трубіна. "Леви" показали неоднозначні результати у групі, посівши друге місце з 11 очками.

Янг Бойз мають безпрограшну серію з трьох ігор та програли лише одну з останніх шести ігор у всіх турнірах. В останніх семи домашніх матчах вони здобули шість перемог. Спортінг має переможну серію з трьох ігор та виграв всі матчі, крім одного, з останніх 12 ігор у всіх турнірах.

Різниця в класі та якості між двома командами має призвести до того, що португальці здобудуть перемогу, але несподівані результати цілком можуть бути, тим більше, що клуби один з одним раніше не перетиналися.

прогноз 0:1

Бенфіка — Тулуза

Четвер, 15 лютого, 22:00. Ештадіу да Луш, Лісабон. Головний арбітр — Донатас Румшас (Литва). Пряма трансляція на MEGOGO.

Бенфіка посіла третє місце у групі ЛЧ, маючи у своєму активі лише одну перемогу. В останньому матчі "орли" здобули виїзну перемогу над Зальцбургом та забезпечили собі місце у плей-оф ЛЕ, випередивши австрійський клуб за різницею м'ячів. Тулуза до останнього претендувала на потрапляння до 1/8 фіналу ЛЕ, але все ж таки посіла друге місце в групі, відставши від Ліверпуля на одне очко.

Бенфіка зазнала лише однієї поразки в останніх 18 матчах у всіх турнірах, причому ця поразка відбулася минулого місяця від Ешторіла. У неділю "орли" зіграли внічию з Віторією Гімарайнш (2:2), що не надто добре для їхньої чемпіонської боротьби зі Спортінгом. Останнім часом у Тулузи спостерігається погіршення форми: в останніх чотирьох матчах вони зазнали трьох поразок. У неділю вони програли Нанту (1:2).

Бенфіка лише раз програла в останніх 12 домашніх матчах. У "орлів" неперевершений домашній рекорд проти французьких команд у єврокубках, і вони прагнутимуть розвинути цей успіх, тим більше що на останньому рубежі стоїть українець Анатолій Трубін, який міцно закріпився в основі команди Рогера Шмідта.

Тулуза, на відміну від "орлів", вперше зіграє у плей-оф, тож у цьому матчі нерви можуть узяти гору. Вона виграла три із чотирьох останніх виїзних ігор.

Враховуючи домашню перевагу Бенфіки та їх непереможний домашній рекорд проти французів, очікується, що вони домінуватимуть у двоматчевій дуелі.

прогноз 3:0

Мілан — Ренн

Четвер, 15 лютого, 22:00. Сан-Сіро, Мілан. Головний арбітр — Нікола Дабановіч (Чорногорія). Пряма трансляція на MEGOGO.

Мілан, який раніше цього сезону грав у групі ЛЧ, ледь не потрапив до 1/8 фіналу головного єврокубка, оскільки ПСЖ посів друге місце за найкращою різницею м'ячів. Обидві команди набрали по вісім очок. Ренн також пропустив пряму кваліфікацію в 1/8 фіналу, посівши друге місце у групі ЛЕ, відставши від Вільярреала лише на одне очко.

Команда Стефано Піолі підходить до матчу з безпрограшною серією з п'яти ігор та чотирма перемогами. У попередньому матчі гол Тео Ернандеса допоміг їм перемогти чинного чемпіона Наполі (1:0). Ренн має 100-відсотковий показник у 2024 році і французи здобули вісім перемог поспіль, насамкінець перемігши Гавр (1:0).

Останнім часом "росонері" перебувають у гарній формі: цього року вони здобули шість перемог у восьми іграх. В останніх восьми домашніх матчах вони зазнали лише однієї поразки, забивши 18 голів. У майбутній грі буде недоступний капітан Давіде Калабрія, що залишає питання захисту італійців.

Ренн другий рік поспіль спробує щастя у плей-оф ЛЕ. Минулого сезону він вилетів по пенальті від донецького Шахтаря. Французи не програвали в останніх дев'яти іграх у всіх турнірах, а остання поразка була у ЛЕ у грудні, після чого клуб здобув вісім перемог поспіль.

Враховуючи поліпшення форми обох команд, очікується, що їх чекає напружена боротьба за путівку до 1/8 фіналу. Це буде перше протистояння двох команд в особистій історії клубів.

прогноз 1:1

Ланс — Фрайбург

Четвер, 15 лютого, 22:00. Боллар-Деліліс, Ланс. Головний арбітр — Бартош Франковські (Польща). Пряма трансляція на MEGOGO.

Фрайбург вирушить до Франції після трьох поразок поспіль. Тим часом, Ланс зробив ще один крок на шляху до місць у єврокубках наступного сезону.

Після поразки від ПСЖ у середині січня підопічні Франка Айзе виграли три матчі, забили шість голів та двічі зберегли свої ворота на замку. Тепер Ланс прагнутиме продовжити боротьбу у Європі, оскільки вони розпочинають свою кампанію в ЛЕ після того, як вилетіли з ЛЧ.

Фрайбург, з іншого боку, не зміг зупинити спад у німецькій Бундеслізі та зазнав поразки від дортмундської Боруссії. Команда Крістіана Штрайха пропустила дев'ять голів і забила лише двічі у серії з трьох поразок поспіль. Тим не менш, Фрайбург посів друге місце у групі ЛЕ, набравши 12 очок у шести матчах.

Фрайбург переживає важкий початок року і зараз перебуває в кризізі, а Ланс зараз на ходу, тож очікуємо, що перевага буде у господарів поля. Між собою клуби раніше не зустрічались.

прогноз 1:0

Брага — Карабах

Четвер, 15 лютого, 22:00. Муніципальний стадіон, Брага. Головний арбітр — Мортен Крог (Данія). Пряма трансляція на MEGOGO.

Зазнавши вильоту з групового етапу ЛЧ, Брага прагнутиме розпочати свою кампанію в ЛЕ з перемоги. Проте команда Артура Хорхе була приречена на найважчу поразку в сезоні, оскільки в суботу вона програла Спортінгу (0:5).

До цього Брага мала безпрограшну серію з п'яти ігор, здобувши з середини січня чотири перемоги і один раз зігравши внічию. Брага пережила невдалу кампанію у ЛЧ, набравши лише чотири очки у шести матчах, але сподівається розпочати свою кампанію у ЛЕ на позитивній ноті.

Карабах, з іншого боку, здобув три перемоги, один раз зіграв внічию та програв дві з шести ігор ЛЕ, набравши 10 очок та посівши друге місце у групі. Підопічні Гурбана Гурбанова посідають перше місце в чемпіонаті Азербайджану, зігравши минулої неділі внічию проти Сабаха (3:3). Карабах прагнутиме повернутися до переможного шляху, оскільки вони виграли останні п'ять ігор на виїзді з початку грудня.

Все ще зализуючи рани після принизливої поразки від Спортінга, Брага вирушить у гру, сподіваючись досягти позитивного результату. Однак вони поборються з добре підготовленою командою, яка з листопада програла лише один раз.

прогноз 0:0

Шахтар — Марсель

Четвер, 15 лютого, 19:45. Фолькспаркштадіон, Гамбург. Головний арбітр — Ерік Ламбрехтс (Бельгія). Пряма трансляція на MEGOGO.

Анонс цього поєдинку за участю української команди доступний окремо на Football.ua.