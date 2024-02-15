Ліга Європи

Football.ua разом з партнером проекту, Favbet, представляє прев'ю першого поєдинку попереднього раунду плей-оф Ліги Європи, який пройде 15 лютого та розпочнеться о 19:45.

У рамках першого поєдинку попереднього раунду плей-оф Ліги Європи УЄФА на нас очікує протистояння поміж донецьким Шахтарем та французьким Марселем, який пройде на стадіоні Фолькспаркштадіон у Гамбурзі.

ШАХТАР — МАРСЕЛЬ

ЧЕТВЕР, 15 ЛЮТОГО, 22:00. ФОЛЬКСПАРКШТАДІОН, ГАМБУРГ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕРІК ЛАМБРЕХТ (БЕЛЬГІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Видовищне німецьке місто Гамбург знову стає тимчасовою домівкою для донецького Шахтаря, що вказує нам на наближення чергового єврокубкового матчу за участі "гірників". Цього разу — уже у зимовій, і, сподіватимемось, весняній частині кампанії. Щоправда, жеребкування попереднього раунду плей-оф другого за рангом європейського клубного турнірну взагалі не пожаліло команду Маріно Пушича, тож наразі її шанси на продовження боротьби перебувають під питанням.

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що фаворитом у цьому протистоянні є підопічні Дженнаро Гаттузо. Так перемога Марселя оцінюється коефіцієнтом 2,30, тоді як потенційний успіх Шахтаря оцінюється показником 3,45. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,60.

Провиною такому явищу є власне бренд суперників — французького Марселя, за який свого часу встигло пограти чимало виконавців, виступи яких перехоплювали подих у вболівальників по всьому світу. Але наразі "провансальці" потрапляють на перші шпальти газет виключно тоді, коли відбуваються кадрові ротації в їхньому складі, або надзвичайно потужне вболівальницьке середовище втрапляє в якусь чергову пригоду.

До речі, до Гамбурга навідається аж 1700 фанатів команди Дженнаро Гаттузо — і це тільки офіційні візитери. Очевидно, що підтримка буде на належному рівні, а ось чи буде їй відповідати гра футболістів із Франції? На це питання вам ніхто не дасть відповіді аж до початку гри, бо позаду в Марселя серія з п’яти матчів поспіль без перемог, що триває й досі. У чемпіонаті команди взагалі не перемагала з середини грудня минулого року — десь тоді, коли донецький Шахтар тільки-но відправився до зимової сплячки.

Шахтар — Марсель: де дивитись матч Ліги Європи

Останній момент — найбільша проблема для українських команд із року в рік, якщо їм, звичайно, удається дістатись весняної частини єврокубків. Для Шахтаря цей досвід уже став стабільним, а минулорічні двобої проти Ренна були настільки яскравими, що тільки розгром від Феєнорда в Роттердамі (1:7) затьмарив те відмінне повернення до гри у виконанні "гірників".

Цікаво, що тоді, що зараз — у суперників були проблеми із здобуттям результатів та негаразди з кадровим наповненням складів. Проте хоча б був тренер/кризовий менеджер, який розумів, як треба працювати у важких умовах. І ні, ми в жодному разі не применшуємо здатність Гаттузо зарядити команду як слід на окремі два матчі в сезоні й здобути в підсумку потрібний результат, проте питання системності за час своєї тренерської діяльності він ще жодного разу не розкривав.

А тут "провансальці" перебувають у такому стані, що навіть умовний Мец (передостанній у Лізі 1) є для них великою перешкодою. Не кажучи вже про поразку в нещодавньому дербі проти Ліона (0:1), який уже багато хто встиг поховати десь у Другій лізі Франції. Але якщо "ткачі" почали рухатись угору, то їхні "олімпійські" побратими загрузли та тупцюють на місці від матчу до матчу. Забивають голи, пропускають, але в підсумку жодного руху не мають й уже встигли вилетіти з Кубка країни.

А що Шахтар тим часом? Донеччани зимували й у вільний від тренувань час активно працювали на трансферному ринку, результатом чого стали трансфери за якісь просто шалені для України в стані повномасштабної війни гроші. Майже 25 млн євро на придбання Марлона Гомеса, Кевіна та Луки Лацабідзе було сплачено + зберегли Судакова, що фактично дорівнює змарнованій можливості заробити 40 млн євро. Але ж можна заробити й більше! Тож Шахтар вирішив грати по-крупному.

Проте грати товариські матчі десь у Туреччині чи проводити офіційні поєдинки, нехай і без належних результатів у Франції — це дві великі різниці. Пушич знає про це, але всіляко намагається "бити команду по руках", коли вона хоче скинути на цей фактор потенційні проблеми в прийдешній грі. Воно й правильно — якщо вже й вийшли з групи Ліги чемпіонів до Ліги Європи, то треба хоч поборотись до останнього, бо потім ще другу частину сезону з нечіткими перспективами проводити.

До речі, щодо шляху команд на цю гру, проблеми ж Марселя виникли не на порожньому місці! У групі з англійським Брайтоном, нідерландським Аяксом та грецьким АЕКом перемоги пішли лише після третього туру, хоча "аяксиди" взагалі не справляли вигляд команди, що здатна за щось боротись. Команду Роберто Де Дзербі, між іншим, Марсель так і не зміг обіграти (2:2 та 0:1), тож колишній керманич "гірників" міг би й зателефонувати з порадами до української команди.

На останок скажемо лишень те, що "провансальці" витратили приблизно ті ж самі кошти, що й "гірники", але за більшу кількість гравців. Поки що, стабільно грає лише лівий захисник Квентен Мерлен, за якого й заплатили найбільше — 10 млн євро на користь Нанта. Проте чи була нагальна потреба в підсиленні, окрім пошуку заміни для Ренана Лоді, у Гаттузо? Якщо вони так легко відпустили Руслан Маліновського та Вітінью Олівейру (оренда) до Дженоа, то, напевно, що ні. Виконавці присутні, але колектив із них, поки що, не вдається скласти.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Азарові — Степаненко — Кевін, Судаков, Бондаренко, Зубков — Сікан.

Марсель: Лопес — Клосс, Жиго, Балерді, Мерлен — Унахі, Онан, Аріт — Ндіає, Обамеянг, Енріке.

Не зіграють: Чигринський, Траоре, Марлон — Надір, Ронж’є, Сарр, Руїс.

СЛОВА ПЕРЕД ГРОЮ

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич: "За короткий період команда спочатку грає багато важливих матчів, а потім у тебе є достатньо часу, щоб підготуватись до наступних поєдинків.

За цей місяць я доклав багато зусиль, щоб вивести команду на певний рівень, над яким, на мою думку, ми повинні працювати більше, і в нас є на це час".

Головний тренер Марселя Дженнаро Гаттузо: "Після матчу проти Клермона ми пропустили вісім голів, у тому числі п’ять — після стандартів. Немає сенсу говорити про схеми, ми просто повинні бути більш зосередженим і захищатись, коли потрібно захищатись".

ПОТОЧНА ФОРМА