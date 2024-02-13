Ліга Європи

Дізнайся, де дивитися матч 1/16 фіналу Ліги Європи за участю української команди.

У четвер, 15 лютого, донецький Шахтар розпочне свою єврокубкову весну, провівши матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти французького Марселя.

Поєдинок розіграшу плей-оф відбудеться на Фолькспаркштадіон у німецькому Гамбурзі. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитом протистояння є команда Дженнаро Гаттузо.

Де дивитись матч Шахтар – Марсель?

У прямому ефірі гру покаже платформа MEGOGO. Більше того, перед грою та після матчу буде пряме включення зі студії, де журналісти та експерти обговорять поєдинок.

Нагадаємо, Шахтар потрапив до Ліги Європи, вилетівши з групового етапу Ліги чемпіонів. Марсель у свою чергу посів друге місце у групі Ліги Європи, пропустивши вперед Брайтон, але випередивши Аякс.

Нагадаємо, матч Шахтар — Марсель відбудеться у четвер, 13 лютого, о 19:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.