Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку попереднього раунду плей-оф Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють донецький Шахтар та французький Марсель.
Егіналду, фото ФК Шахтар Донецьк
15 лютого 2024, 18:43
Донецький Шахтар та французький Марсель зіграють перший матч попереднього раунду плей-оф Ліги Європи УЄФА на полі Фолькспаркштадіона в Гамбурзі.
Маріно Пушич вирішив використати з перших хвилин Егіналду ліворуч у півзахисті.
Дженнаро Гаттузо, після нічиєї проти Меца (1:1), залучив до стартового складу Кондогбія до трикутнику в центрі поля, тоді як Луїс Енріке гратиме на правому фланзі атаки.
Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Азарові — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Судаков, Егіналду — Сікан.
Запасні: Рудько, Траоре, Криськів, Швед, Гочолеішвілі, Келсі, Педріньйо, Назарина, Кевін, Невертон, Ракіцький, Цуканов.
Марсель: Лопес — Клосс, Жиго, Балерді, Мерлен — Унахі, Кондогбіа, Аріт — Енріке, Мумбанья, Обамеянг.
Запасні: Нгапандуетнбу, Бланко, Мейте, Корреа, Ндіає, Согло, Тюнкаді, Мбемба.
Гра Шахтар — Марсель почнеться о 19:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.