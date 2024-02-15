Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку попереднього раунду плей-оф Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють донецький Шахтар та французький Марсель.

Донецький Шахтар та французький Марсель зіграють перший матч попереднього раунду плей-оф Ліги Європи УЄФА на полі Фолькспаркштадіона в Гамбурзі.

Маріно Пушич вирішив використати з перших хвилин Егіналду ліворуч у півзахисті.

Дженнаро Гаттузо, після нічиєї проти Меца (1:1), залучив до стартового складу Кондогбія до трикутнику в центрі поля, тоді як Луїс Енріке гратиме на правому фланзі атаки.

Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Азарові — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Судаков, Егіналду — Сікан.

Запасні: Рудько, Траоре, Криськів, Швед, Гочолеішвілі, Келсі, Педріньйо, Назарина, Кевін, Невертон, Ракіцький, Цуканов.



Марсель: Лопес — Клосс, Жиго, Балерді, Мерлен — Унахі, Кондогбіа, Аріт — Енріке, Мумбанья, Обамеянг.

Запасні: Нгапандуетнбу, Бланко, Мейте, Корреа, Ндіає, Согло, Тюнкаді, Мбемба.



Гра Шахтар — Марсель почнеться о 19:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.