Ліга Європи

Арбітр, схоже, вкрав гол у "гірників".

У четвер, 15 лютого 2024 року, Шахтар у Гамбурзі протистояв Марселю.

На 27-й хвилині гри "гірники" організували атаку, після якої Олександр Зубков вивів Данила Сікана один на один із голкіпером. Український форвард не зумів поцілити по м'ячу, проте м'яч відскочив до Егіналду, який відправив його у порожні ворота.

Проте арбітр дав свисток за кілька секунд до голу, тим самим відібравши забитий м'яч у "гірників".

Après sa relance moisie de la 2ème minute ,Lopez veut absolument faire sa connerie ce soir mais Mr Lambrechts est là 💪#TeamOM #ShaktharOM pic.twitter.com/Hzm29c9mKx — 𝙎𝙚𝙗 -𝙃- 𝙁𝙤𝙤𝙩 (@SebHFoot1) February 15, 2024

У підсумку, Шахтар та Марсель зіграли унічию — 2:2.