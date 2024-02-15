Арбітр, схоже, вкрав гол у "гірників".
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15 лютого 2024, 21:46
У четвер, 15 лютого 2024 року, Шахтар у Гамбурзі протистояв Марселю.
На 27-й хвилині гри "гірники" організували атаку, після якої Олександр Зубков вивів Данила Сікана один на один із голкіпером. Український форвард не зумів поцілити по м'ячу, проте м'яч відскочив до Егіналду, який відправив його у порожні ворота.
Проте арбітр дав свисток за кілька секунд до голу, тим самим відібравши забитий м'яч у "гірників".
У підсумку, Шахтар та Марсель зіграли унічию — 2:2.