Ліга Європи

Портали низько оцінили виступ українця.

У рамках першого матчу 1/16 Бенфіка на своєму полі приймала Тулузу. Поєдинок завершився вольовою перемогою господарів — переможний гол забив Анхель Ді Марія на 90+8 хвилині гри з пенальті.

Голкіпер Анатолій Трубін провів на полі всю гру і отримав найнижчу оцінку в складі Бенфіки від порталів WhoScored (6.0) і SofaScore (6.5).

Зазначимо, що на рахунку українця один сейв, 1 перехоплений навіс, 18 разів він торкнувся м'яча і зробив 12 точних передач із 14 (86%).