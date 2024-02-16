Ліга Європи

Завершилися ще чотири поєдинки першої половини 1/16 фіналу турніру.

У рамках 1/16 фіналу Ліги Європи-2023/24 відбулися ще три матчі: Бенфіка приймала Тулузу, Брага — Карабах, а Фрайбург гостював у Ланса.

Два реалізованих Ді Марією удари з 11-метрової позначки принесли Бенфіці перемогу над Тулузою.

Бенфіка — Тулуза 2:1

Голи: Ді Марія, 68, 90+8 (обидва — пен.) — Деслер, 75

Бенфіка: Трубін — Еурснес, А. Сілва, Отаменді, Каррерас (Ба, 59) — Ж. Невеш, Кекчю — Ді Марія, Р. Сілва, Ж. Маріу (Нерес, 59) — Кабрал (М. Леонардо)

Тулуза: Рест — Деслер, Кошта, Ніколаїсен, Діарра (Мавісса, 70) — Спірінгс (Кассерес, 77), Сьєрро — Деннум (Бабіка, 70), Гбоо (Скітте, 86), Суасо — Даллінга (Магрі, 77)

Попередження: Кекчю — Спірінгс, Деслер, Рест, Скітте, Мавісса, Магрі

Вилучення: Мавісса, 90+7 (друга жовта картка)

Карабах доволі несподівано здолав Брагу на виїзді з дублем і асистом Зубіра.

Брага — Карабах 2:4

Голи: Банза, 44, Моутінью, 90 (пен.) — Янкович, 21 (пен.), Зубір, 54, 69, Жуніньйо, 65

Брага: Матеус — Гомес (Мендес, 76), Олівейра, Ніакате, Борха — Моутінью, Карвалью (Ндур, 76), Салазар (Піцці, 67) — Банза, Руїс, Джало (Фернандеш, 56)

Карабах: луньов — М. Сілва, Мустафазаде, Гюсейнов, Джафаркулієв — Ж. Роман (Ісаєв, 89), Янкович — Андраде (Байрамов, 67), Бензія (Кейта, 89), Зубір (Джіджа, 90+6) — Жуніньйо (Ахундзаде, 88)



Попередження: Руїс — М. Сілва, Ж. Роман

Ланс і Фрайбург не виявили сильнішого і не порадували глядачів бодай одним голом.

Ланс — Фрайбург 0:0

Ланс: Самба — Граді, Дансо, Айдара (Хусанов, 89) — Агілар (Чавес, 63), Діуф (Абдул Самед, 63), Ель Айнауї, Франковські — Сотока, да Кошта (Фульжині, 72) — Ваї (Саїд, 72)

Фрайбург: Атуболу — Кюблер, Кайтель, Гульде, Макенго — Гьофлер, Еггештайн — Доан, Рьоль (Гріфо, 79), Шаллаї (Філіпп, 86) — Гьолер (Грегорич, 86)

Попередження: Граді, Дансо, Саїд — Філіпп

Матчі-відповіді відбудуться у четвер, 22 лютого.