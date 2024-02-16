Ліга Європи

Football.ua оцінює дії футболістів донецького Шахтаря в поєдинку Ліги Європи УЄФА.

Донецький Шахтар повернувся до великої гри. І одразу взяв участь у матчі, за ходом якого потрібно було користатись неоднозначним станом суперників, проти яких ще й довелось двічі відіграватись за ходом протистояння. Оскільки команда Маріно Пушича таки не дала Марселю здобути перевагу за рахунком у дуелі, то завдання "гірників" можна вважати частково виконаним.

А ще вони наочно побачили, що начебто іменитий суперник наразі перебуває в такій формі, що колектив зі двома місяцями без офіційних матчів за плечима здатен переважати його за багатьма показниками. На Велодромі легше точно не буде, але після першої гри український клуб мав зауважити, від чого можна буде відштовхнутись за тиждень.

Football.ua оцінює гру футболістів донецького Шахтаря у матчі на Фолькспаркштадіоні (за 10-бальною шкалою).

Шахтар Донецьк

Дмитро Різник — 6,5. Дуже рухлива лінія атаки Марселя змушувала воротаря Шахтаря багато грати на виходах із воріт, чого Різник зазвичай робити не дуже-то й полюбляє, але в ситуації, коли дійсно треба, може зібратись та видати цілком пристойний матч. Статистичні портал чогось вважають, що Дмитро, окрім двох своїх сейвів, міг запобігти ще 0,92 гола Марселя, але в пропущених м’ячах провини саме воротаря ми якось не побачили, тож мусимо з ними не погодитись. Де це було можливо, там голкіпер "гірників" відпрацював сумлінно.

Юхим Конопля — 6,0. На другу частину сезону Пушич вигадав щось цікаве стосовно ролі правого захисника — це вже помітно від першої гри, за ходом якого де тільки не можна було побачити Коноплю. Інколи навіть на Трента характер його рухів до центральної частини поля був схожий, але ми розуміємо, що наразі це порівняння зовсім різних за якістю виконавців. А ось щодо гри в захисті, то за всіма цими переміщеннями Юхим інколи втрачав позицію, а Марсель тільки й радий був тиснути на Шахтар через цю больову точку.

Валерій Бондар (5,5) — Микола Матвієнко (6,5) — 6,0. Два результативних постріли Марселя відбувались саме із зони дії центральних захисників Шахтаря, тож, очевидно, що десь вони не догравали до кінця. Матвієнко, наприклад, міг і перехопити передачу Обамеянга під другий гол французького колективу. Але Микола хоч мав можливість до цього зменшити на себе тиск через влучний удар у чужому штрафному. Однак лише одна виграна дуель із семи на двох — не той показник, яким можна хизуватись.

Іраклі Азарові — 5,5. Лівий фланг Шахтаря цього вечора відпочивав у плані дій в атаці, тому яскраво було помітно тільки його невдалі дії під час захисту власних воріт. Безпосередньо це стосується Азарові, який спочатку помилився, а потім і не зумів виправити власну помилку під час першого гола Марселя. Не єдиний приклад невдалих дій грузина в цьому матчі, але найбільш красномовний.

Тарас Степаненко — 6,0. Питання були щодо стану капітана Шахтаря на тлі пошкодження й недарма. Цей матч до фінального свистка він так і не дограв, а оскільки отримав м’язове пошкодження, то й у матчі-відповіді участі не братиме. Із огляду на дискваліфікацію Бондаря, це — реально проблема для Пушича. Зрештою, і в цій грі було помітно, що кондиції в Степаненка ще не на належному рівні, бо, як здавалось, жодного епізоду боротьби він за собою так і не залишив.

Олександр Зубков — 6,5. Правий півзахисник команди Пушича намагався діяти традиційно активно, і тому вже на початку гри ми сподівались побачити його серед авторів забитих м’ячів, проте Лопес виправив помилку партнера, якого ж сам і підставив. У подальшому Зубков продовжував нагнітати біля чужих володінь, але низка рішень у його виконанні була неначе запізнілою відносно моментів. Лише з гольовою подачею в компенсований час усе відбулось так, як нам би того хотілось.

Артем Бондаренко — 6,0. Центральні півзахисники Шахтаря в цій грі забирали на себе більшу частину завдань опорного півзахисника, бо команда намагалась діяти максимально компактно. Від Бондаренка при цьому ми побачили лише поодинокий рейд до чужого штрафного, який у підсумку ні до чого не призвів, та чималу кількість боротьби в решті епізодів.

Георгій Судаков — 6,5. Партнер у центрі поля теє намагався діяти активно, але, як нині в моді казати, "не на 40 млн євро". Судаков майже не демонстрував свій фірмовий удар, та й вертикальних передач на загострення від нього було складно дочекатись. Допомагав у захисті — цього не відняти, але рухом команди в атаці також хотілося б, аби керував саме Георгій.

Егіналду — 7,0. Для тих, хто бачив бразильця на зимових зборах у Туреччині, ані стиль його стиль гри, ані його певна недбалість під час рухів та роботи з м’ячем, не була несподіванкою. Більш красномовно про Егіналду, аніж його гол, не скаже ніхто — шукав-шукав момент, знайшов, реалізував, а потім ще один майже такий самий міг реалізувати, то взагалі б героєм став. Звісно, що є над чим працювати, але якщо Пушич бачив саме його в стартовому складі, то, напевно, щось знав.

Данило Сікан — 6,0. Форвард Шахтаря багато боровся проти суперників перед чужим штрафним та відчайдушно шукав свій момент для забитого м’яча. Міг і гольовий пас оформити на Егіналду в першому таймі, але разом із партнером став жертвою безсоромного "бельгійського пограбування". Зрештою, лише один удар за матч від Сікана, тоді як на полі він провів 77 хвилин, як зазвичай і буває.

Єгор Назарина — 6,0. Вимушена заміна за ходом гри через травму Степаненка, але доволі символічна. Поки Марлон не відновився від травми й не почав нав’язувати конкуренцію, у Назарини є трохи часу, аби закріпитись у якості прямої ротації для досвідченого Степаненка. Власне ж поява на полі від Єгора нічим, окрім невдалого виконання штрафного, так і не запам’яталась цього разу.

Георгій Гочолеішвілі — 5,5. Конопля напрацювався добряче, тож його заміна не викликала питань. Грузинський захисник при цьому працював більш широко, аніж попередник та із значно більшим акцентом на грі в атаці. Як наслідок, також не встигав позаду й через його зону прийшов другий м’яч. Невдала спроба відбирання на швидкості — от не кажіть, що такого в цьому сезоні не траплялось із Гочолеішвілі.

Кевін, Лассіна Траоре — Поява на полі буркінійського нападника — це взагалі новина всього вечора, бо наче тільки нещодавно він повернувся до тренувань на тлі травми. У бразильського новачка натомість ігрового часу було трохи більше, але чимось запам’ятатись, хоча б як під час товариських матчів, він так і не зумів. Спроба забити боковими ножицями була крутою й сміливою, але не цього разу.

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