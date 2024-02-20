Ліга Європи

Німецька бригада арбітрів буде присутня на поєдинку.

У рамках матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи між собою зіграють Марсель і Шахтар.

Стало відомо, хто обслуговуватиме поєдинок — німець Тобіас Штілер.

Допомагати йому будуть лайнсмени Крістіан Гіттельманн і Марк Борш. Четвертий арбітр — Мартін Петерсен. Арбітр ВАР — Марко Фріц.

Зазначимо, що 42-річний Штілер уже обслуговував матчі Шахтаря в Лізі Європи — проти Браги (2:0) у 2016-му і проти Ренна (1:2, 5:4 за пенальті) у 2023 році.