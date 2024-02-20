У рамках матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи між собою зіграють Марсель і Шахтар. 
Стало відомо, хто обслуговуватиме поєдинок — німець Тобіас Штілер. 
Допомагати йому будуть лайнсмени Крістіан Гіттельманн і Марк Борш. Четвертий арбітр — Мартін Петерсен. Арбітр ВАР — Марко Фріц.
Зазначимо, що 42-річний Штілер уже обслуговував матчі Шахтаря в Лізі Європи — проти Браги (2:0) у 2016-му і проти Ренна (1:2, 5:4 за пенальті) у 2023 році. 
Матч Марсель — Шахтар відбудеться 22 лютого о 22:00. Нагадаємо, що перша зустріч завершилася результативною нічиєю (2:2). 