Ліга Європи

Football.ua разом з партнером проекту, Favbet, представляє прев'ю першого поєдинку попереднього раунду плей-оф Ліги Європи, який пройде 22 лютого та розпочнеться о 22:00.

У рамках матчу-відповіді попереднього раунду плей-оф Ліги Європи УЄФА на нас очікує протистояння поміж французьким Марселем та донецьким Шахтарем, який пройде на стадіоні Велодром у Марселі.

МАРСЕЛЬ — ШАХТАР (ПЕРШИЙ МАТЧ – 2:2)

ЧЕТВЕР, 22 ЛЮТОГО, 22:00. ВЕЛОДРОМ, МАРСЕЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ТОБІАС ШТІЛЕР (НІМЕЧЧИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Що таке календарний тиждень у сучасному темпі життя? Фактично нічого. Однак суперник донецького Шахтаря примудрився за цей час поміж двома протистояннями проти українського колективу пережити справжню кадрову революцію. Поразка від Бреста в чемпіонаті (0:1) остаточно добила шанси Дженнаро Гаттузо й надалі працювати з "провансальцями", тож бесіда із керівництвом клубу на початку тижня стала для нього заключною.

Проте "гірникам" цьому факту точно зловтішатись не слід, бо, по-перше, вони й самі за ходом поточної кампанії пережили ротацію на тренерському містку. А по-друге геть не перший матч проти Шахтаря був для Марселя настільки поганим, щоб зважитись на такий рішучий крок, коли друга гра вже фактично на носі. Навпаки, французький клуб зіграв ледь не в найкращий свій футбол за останні три місяці саме в Гамбурзі.

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що фаворитом у цьому протистоянні є підопічні Жана-Луї Гассе. Так перемога Марселя оцінюється коефіцієнтом 1,74, тоді як потенційний успіх Шахтаря оцінюється показником 4,90. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,00.

Перед початком протистояння на Фолькспаркштадіоні ми передбачали, що Шахтарю все ж таки вдасться зачепитись за невизначений внутрішній стан опонентів та здобути позитивний для себе результат. Хоча й прогнозували ми взагалі перемогу з рахунком 3:1 (із ким не буває), але хоча б кількість голів у матчі вгадати змогли. А команда Маріно Пушича в свою чергу забезпечила, щоб друга частина дуелі фактично розпочиналась із порожньої сторінки.

Проте не все так райдужно, як може здатись на перший погляд. Зміна тренера — потужний каталізатор внутрішніх процесів для кожного клубу. І тут є тільки два можливих сценарії: або Марсель реально приходить до тями й на Велодромі "гірникам" забезпечено справжнє пекло, або ж Пушич вигадає якийсь новий сценарій гри для своєї команди, і ми станемо святками великого футбольного подвигу.

У будь-якому випадку, керманич Шахтаря нас точно не засмутив своїми рішеннями за ходом матчу в Гамбурзі та повністю наслідував своїм принципам яскравого футболу. Очевидно, що функціональної форми "гірникам" просто ніде було набути, проте малюнок та виконання від окремих футболістів забезпечували можливість відповідати суперникам на прикрі пропущенні голи, і якщо вже на останніх хвилинах "помаранчево-чорні" почали виривати потрібний результат, а не як раніше — утрачати його, то це говорить про високий рівень мотивації.

Звісно, що інтригу складає стартовий склад нашої команди на прийдешню гру, бо навіть якщо в першому матчі Пушич здивував із вибором Егіналду та його місцем на полі аж до фінального свистка, то що очікувати в ситуації, коли ротація вже просто необхідна.

Бондар перебрав карток — це проблема. М’язова травма в Степаненка — це взагалі щось нереально невтішне. Але капітана ще можуть відновити якимось дивом, тоді як із центром захисту доведеться або ставити двох шульг, або шукати Става Лемкіна в резерві, щодо стану якого після зборів інформації просто немає.

І це ми ще не розглядаємо проблемні позиції на флангах оборони в Шахтаря зразка першої гри, бо, можливо, Конопля й відіграє зараз роль такого собі "Трента українського розливу", але ж ми всі знаємо, як захищається оборонець Ліверпуля. А на Велодромі захищатись доведеться ледь не постійно. І точно не варто це робити, як на початку другого тайму тиждень тому.

Фактично, Шахтар зараз мусить приміряти на себе роль каталонської Барселони зразка групового етапу, коли та взагалі не знала, чого очікувати від суперників із новим тренером. Футболісти, наче, майстровиті в складу присутні, але за якою тактикою вони працюватимуть?

Гассе в цьому плані є тренером різноплановим і його добре знають на теренах Франції, бо робота в ролі асистента в Монпельє, Парі Сен-Жермен, Еспаньйолі, Бордо, Сент-Етьєні та збірній Франції, а також у якості повноцінного тренера з Каном, Істром, збірною Кот-д’Івуару та тими таки Монпельє, Бордо та Сент-Етьєном усе ж таки чогось вартує.

Але останні виступи його команди на Кубку африканських націй-2023 викликали настільки багато запитань, що підсумкову перемогу господарів турніру до контексту роботи Гассе на груповому етапі навіть не намагаються прив’язати. Згоріти 0:4 у вирішальній грі проти Екваторіальної Гвінеї, після якої команда-господарка має молитись на воротаря взагалі третьої збірної, аби той випадково вронив м’яч за лицьову на останніх хвилинах паралельної гри? Та ні, такого навіть у Африці ніхто не терпітиме.

Проте з досвіду роботи Гассе в Кот-д’Івуарі нам потрібно відносно небагато — лише той факт, що він використовує схеми 4-3-3 та інколи грає з трьома центральними. Те, що намагався побудувати Гаттузо в Марселі й що в підсумку в нього так і не вийшло зробити. Хоча при Ігорі Тудорі команда на останніх етапах грала взагалі в казна-що, за що його й звільнили, тому пропозиції італійця здавались тоді ще нічого собі рішеннями. Але Гассе підхопить команду, яка не перемагала сім матчів поспіль, і це дуже великий ризик.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Шахтар: Різник — Конопля, Ракіцький, Матвієнко, Азарові — Степаненко — Зубков, Судаков, Бондаренко, Егіналду — Сікан.

Марсель: Лопес — Клосс, Мбемба, Жиго, Мерлен — Аріт, Кондогбія, Унахі — Сарр, Мумбанья, Обамеянг.

Не зіграють: Балерді, Надір, Ронж’є, Руїс — Чигринський, Марлон, Петряк, Пузанков, Кащук.

СЛОВА ПЕРЕД ГРОЮ

Головний тренер Марселя Жан-Луї Гассе: "У нас мало часу, але вчора багато працювали. Від мене залежить знайти правильну формулу, за якої гравці почуватимуться добре, і правильну тактику під тиском".

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич: "Вони можуть ввести ряд змін – нам невідомо про це, але таке можливо. Проте це не впливає на нашу підготовку до гри. Ми повністю фокусуємося на собі, на дотриманні свого стилю".

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