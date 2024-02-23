Ліга Європи

Відбувся заключний матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи.

У заключному матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи Рома на своєму полі в серії пенальті обіграла Феєнорд та пройшла в наступну стадію турніру.

Основний час матчу закінчився з рахунком 1:1, як і перша зустріч у Нідерландах. На гол Сантьяго Хіменеса римляни відповіли влучним ударом Лоренцо Пеллегріні.

У додатковому часі голів не було, після чого була серія післяматчевих пенальті, де сильнішими були футболісти Роми з рахунком 4:2.

Рома — Феєнорд 1:1 (після серії пенальті 4:2) (перший матч 1:1)

Голи: Пеллегріні, 15 — Хіменес, 5.

Рома: Свілар, Спінаццола (Анхеліньйо, 105), Манчіні, Льоренте (Н'діка, 85), Карсдорп (Челік, 67), Пеллегріні (Авар, 71), Паредес, Крістанте, Ель-Шаараві (Залевські, 90), Лукаку, Дібала (Бальданці, 102).

Феєнорд: Велленройтер, Гартман, Ганцко, Белен, Гертрейда, Тімбер, Віффер (Джаханбахш, 120), Стенгс (Зеррукі, 59), Пайшао (Іванушец, 60), Ніукоп (Мінте, 71), Хіменес (Уеда, 78).

Попередження: Спінаццола, Паредес, Н'Діка — Гертрейда, Ганцко, Тімбер, Віффер.