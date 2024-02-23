Ліга Європи

Відбулися чергові матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи.

Сьогодні, 22 лютого, пройшли матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи.

У першому матчі лісабонський Спортінг на своєму полі не зміг обіграти Янг Бойз, але пройшов в наступну стадію турніру за рахунок гостьової перемоги з рахунком 3:1.

Гра у відповідь закінчилася з рахунком 1:1. У складі "левів" голом відзначився Дьокереш, а у гостей Ганвула, який реалізував пенальті.

Також зазначимо, що на 57 хвилині Дьокереш не реалізував пенальті.

Спортінг — Янг Бойз 1:1 (перший матч 3:1)

Голи: Дьокереш, 13 — Ганвула, 84 (з пенальті).

Спортінг: Адан, Інасіу (Сантуш, 46), Діоманде, Кварежма (Нету, 80), Рейс, Ешгаю (Фреснеда, 85), Браганса, Юлманд (Куандреді, 63), Трінкау (Гонсалвеш, 63), Дьокереш, Едвардс.

Янг Бойз: Фон Балльмос, Аджам (Перссон, 61), Лустенбергер, Аменда, Джанко (Блум, 61), Ньясс, Лаупер (Лакомий, 78), Еліа (Мвука, 67), Малес, Монтейро, Іттен (Ганвула, 61).

Попередження: Аменда, Лустенбергер.

На 57 хвилині Дьокереш (Спортінг) не реалізував пенальті.

У другій зустрічі празька Спарта створила сенсацію, обігравши та вибивши Галатасарай з рахунком 4:1 після поразки у гостях – 2:3.

У складі володарів путівки до 1/8 фіналу турніру відзначилися Пресіадо, Туці, Гараслін та Кухта. За турків єдиний м'яч забив Бардакчі.

Також додамо, що з 70 хвилини гості грали у меншості після вилучення Айхана, який отримав пряму червону картку.

Спарта - Галатасарай 4:1 (перший матч 2:3)

Голи: Пресіадо, 8, Туці, 74, Гараслін, 80, Кузта, 90+6 — Бардакчі, 16.

Спарта Прага: Віндаль-Єнсен, Соренсен, Панак, Вітік, Гараслін (Саділек, 87), Візнер (Зелений, 72), Пресіадо, Лячі, Кайрінен, Кухта, Олатунджі (Туці, 66).

Галатасарай: Муслера, Бардакчі, Санчес, Айхан, Кутлу, Торрейра (Вінісіус, 83), Демірбай (Тете, 75), Актюркоглу (Заха, 62), Мертенс (Олівейра, 62), Йилмаз, Ікарді.

Попередження: Соренсен, Кухта, Пресіадо — Демірбай, Кутлу, Вінісіус.

Вилучення: Айхан, 68 (пряма червона).