Ліга Європи

На рахунку габонського форварда 31 результативний удар у матчах другого за силою єврокубку.

Донецький Шахтар у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи поступився Марселю (1:3) та вилетів з турніру.

У цьому матчі результативним ударом у складі "провансальців" відзначився нападник П'єр-Емерік Обамеянг.

За інформацією Squawka, для 34-річного габонца це був 31 гол у другому за силою єврокубку і тепер він ділить перше місце у списку найкращих бомбардирів турніру з Хенкріком Ларссоном.

У складі Арсеналу він забив 14 голів, 8 – за дортмундську Боруссію, 7 – за Марсель та 2 – за Барселону.

Нинішнього сезону Обамеянг провів 33 матчі у всіх турнірах, у яких забив 16 голів та віддав вісім гольових передач.