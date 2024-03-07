Україна

Дивіться онлайн поєдинок 20 туру української Прем’єр-ліги.

Луганська Зоря та закарпатський Минай зіграють поміж собою на полі стадіону Лівий Берег у Києві в рамках двадцятого туру української Прем’єр-ліги.

"Чорно-білі" в минулому турі зіграв унічию проти Олександрії (0:0), а "лиси" зіграли обіграли харківський Металіст 1925 (2:0).

Команда Юрія Коваля йде на дванадцятій сходинці з 16 очками та 16 зіграними матчами, тоді як футболісти Желько Любеновича розташовуються на останньому місці з 10 заліковими балами за 17 зустрічей.

Початок зустрічі о 15:30.

Пряма трансляція матчу Зоря — Минай:

У першому колі була нічия — 1:1.