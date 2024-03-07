Провансальці розібралися з "жовтою субмариною".
Фото: twitter.com/VillarrealCF
07 березня 2024, 23:59
У рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи Марсель на своєму полі приймав Вільярреал.
Французька команда, яка в попередньому раунді вибила донецький Шахтар, спокійно обіграла гостей, відправивши в їхні ворота чотири голи. Відзначаємо дубль П'єр-Емеріка Обамеянга.
Марсель - Вільярреал 4:0
Голи: Верету, 23, Москера (автогол), 28, Обамеянг, 42, 59.
Марсель: Лопес — Клосс (Бамо Мейте, 60), -, Балерді, Мерлен (Согло, 85) — Верету (Енріке де Ліма, 73), Кондогбія, Аріт — Сарр, Обамеянг (Мумбанья, 85), Ндіає (Унахі, 60).
Вільярреал: Рейна — Москера, Манді (А. Морено, 46), Баї, Куенка — Ахомаш, Комесанья (Серлот, 46), Коклен (Капу, 69), Баена (Парехо, 46) — Ж. Морено (Феменія, 65), Гедеш.
Попередження: Мерлен — Манді, Комесанья, Морено, Куенка.
Вилучення: Морено, 62.