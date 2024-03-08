У рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи Фрайбург на своєму полі приймав Вест Гем. 

Господарі здолали гостей завдяки голу Грегорича на 81-й хвилині гри. 

Фрайбург - Вест Гем 1:0
Гол: Грегорич, 81

Фрайбург: Атуболу — Сільділлія (Кюблер, 83), Гінтер, Гульде, Гюнтер — Хьофлер — Доан (Муслія, 83), Еггештайн, Хелер (Вайсгаупт, 71), Гріфо (Грегорич, 71) — Шаллаї (Рохль, 89)

Вест Гем: Фабіанські — Цоуфал, Мавропанос, Зума, Палмьєрі (Крессвелл, 68) — Альварес — Ворд-Праус (Філліпс, 83), Соучек, Пакета (Антоніо, 90) — Боуен, Кудус

Попередження: Сільділлія, Шаллаї — Пакета. 