Німецький клуб здобув перевагу перед повторною зустріччю.
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08 березня 2024, 00:25
У рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи Фрайбург на своєму полі приймав Вест Гем.
Господарі здолали гостей завдяки голу Грегорича на 81-й хвилині гри.
Фрайбург - Вест Гем 1:0
Гол: Грегорич, 81
Фрайбург: Атуболу — Сільділлія (Кюблер, 83), Гінтер, Гульде, Гюнтер — Хьофлер — Доан (Муслія, 83), Еггештайн, Хелер (Вайсгаупт, 71), Гріфо (Грегорич, 71) — Шаллаї (Рохль, 89)
Вест Гем: Фабіанські — Цоуфал, Мавропанос, Зума, Палмьєрі (Крессвелл, 68) — Альварес — Ворд-Праус (Філліпс, 83), Соучек, Пакета (Антоніо, 90) — Боуен, Кудус
Попередження: Сільділлія, Шаллаї — Пакета.