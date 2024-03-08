Ліга Європи

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував прогрес Дарвіна Нуньєса.

В першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи Ліверпуль розбив Спарту з рахунком 5:1. Дублем відзначився нападник "червоних" Дарвін Нуньєс.

Для уругвайця це 15-й та 16-й гол в поточному сезоні у 39 матчах. Попри це наставник мерсисайдців Юрген Клопп вважає, що Дарвін перебуває не на піку форми.

"Дарвін Нуньєс ще не на піку. Він може вдосконалюватися, він завжди загроза. Він любить грати за цей клуб, він справді чудовий хлопець", – сказав Клопп.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Спарта — Ліверпуль в 1/8 фіналу Ліги Європи-2023/24.