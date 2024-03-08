Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 7 березня 2024 року.

Ліверпуль у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи у гостях розгромив Спарту з рахунком 5:1.

Рахунок у матчі було відкрито на сьомій хвилині зусиллями Мак Аллістера, а ще до кінця першого тайму Нуньєс оформив дубль. На все це господарі поля відповіли голом Бредлі, котрий зрізав м'яч у свої ворота.

На початку другого тайму Діас забив четвертий м'яч команди Юргена Клоппа, а остаточну крапку у матчі поставив Собослаї у компенсований час.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Спарта — Ліверпуль в 1/8 фіналу Ліги Європи-2023/24:

Спарта — Ліверпуль 1:5

Голи: Бредлі, 46 (авт.) — Мак Аллістер, 7 (пен.), Нуньєс, 23, 45+3, Діас, 53, Собослаї, 90+4.

Спарта: Віндаль — Серенсен (Рінеш, 42), Вітік, Крейчі — Пресіадо, Сольбаккен, Кайрінен (Карабец, 74), Зелени — Бірманчевич (Туці, 75), Кухта (Олатунджі, 75), Гараслін (Лачі, 65).

Ліверпуль: Келлегер — Гомес (Бредлі, 46), Кванса, Конате (ван Дейк, 50), Робертсон — Елліотт, Ендо, Мак Аллістер (Кларк, 65) — Нуньєс (Собослаї, 51), Гакпо, Діас (Салах, 74).

Попередження: Крейчі, Зелени.