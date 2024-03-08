Україна

Захисник Динамо Владислав Дубінчак прокоментував виїзний поєдинок з рівненським Вересом, у якому кияни втратили перемогу у компенсований час (1:1).

Динамо несподівано втратило перемогу в матчі з Вересом (1:1). Після поєдинку захисник киян Владислав Дубінчак висловився про пенальті на останніх хвилинах зустрічі у ворота його команди.

"Я одразу помітив, що там був контакт і зрозумів, якщо буде перегляд VAR, то пенальті призначать. Звісно, дуже прикро пропускати на останніх секундах, втрачати очки ще й в такому важливому для нас матчі, за рахунок якого ми могли піднятися у турнірній таблиці. Але вже як є, будемо рухатися далі.

Верес — команда, яка грає за рахунок навісів та верхової боротьби. Матч був важким для нас. Перший тайм та початок другого були хорошими, а потім, мабуть, почали переживати за рахунок, "сіли" назад, на свою половину поля і дали можливість супернику робити ці навіси, що в результаті і призвело до пропущеного м’яча.

У них непогана команда, до них приєдналися нові гравці з оренди, зокрема, вони взяли нападника з Полісся, який забив сьогодні. Зараз усі грають у нормальний футбол, ніхто не відсиджується позаду.

В чому виражалося ваше хвилювання за результат? У звичній ситуації ми б взяли м’яч під свій контроль та намагалися б відтіснити суперника на їхню половину поля. А тут ми самі "сіли" на свою половину і старалися зберегти рахунок. Це було видно, думаю, усі це розуміють, бо і на заміну випускали центральних захисників, бо розуміли, що буде верхова боротьба. Так вийшло, що не втримали перемогу до кінця.

Повторюся, дуже прикро, що так сталося на останніх секундах. Замість трьох очок, які ми сьогодні мали здобувати, заберемо з Рівного лише одне, але, сподіваюся, це не завадить нашим планам", — сказав захисник Динамо.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Верес — Динамо.