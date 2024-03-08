Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 7 березня 2024 року.

Бенфіка у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи на своєму полі зіграла внічию з Рейнджерс (2:2).

Гості відкрили рахунок на сьомій хвилині зусиллями Лоуренса. Потім наприкінці першого тайму команди обмінялися голами — на забитий м'яч Ді Марії гості відповіли влучним ударом Стерлінга.

І все ж таки "орли" змогли відігратися завдяки автоголу Голдсона в середині другого тайму.

Огляд матчу:

Бенфіка — Рейнджерс 2:2

Голи: Ді Марія, 45+1, Голдсон (аг), 67 - Лоуренс, 7, Стерлінг, 45+5.

Бенфіка: Трубін — Ба (Фернандес Каррерас, 84), Сілва, Отаменді, Еурснес — Невеш, Флорентіну — Сілва — Нерес (Говея, 84), Кабрал (Леонардо, 65), Ді Марія.

Рейнджерс: Батленд — Таверньер, Голдсон, Суттар, Їлмаз — Діоманде (Раскін, 83), Лундстрьом — Стерлинг (Джек, 76), Лоуренс (Маккіннон, 76), Сілва (Маккозленд, 90) — Дессерс (Руф, 76).

Попередження: Марія, Ба, Ба — Стерлинг, Їлмаз.