Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють шотландський Рейнджерс та лісабонська Бенфіка.

Шотландський Рейнджерс та лісабонська Бенфіка зіграють матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА на полі стадіону Айброкс, на тлі нічиєї в першій зустрічі — 2:2.

Філіпп Клеман, у порівнянні з тією грою, залучив до стартового складу Райта на правий фланг атаки.

Рогер Шмідт, у свою чергу, використав Маркоса Леонардо на вістрі атаки, тоді як Анатолій Трубін стабільно з'явився в рамці воріт.

Рейнджерс: Батленд — Таверньєр, Голдсон, Суттар, Їлмаз — Діоманде, Лундстрем — Райт, Лоуренс, Ф. Сілва — Дессерс.

Запасні: Маккрорі, Кентвелл, Матондо, Руф, Девіс, Барішич, Кінг, Раскін, Маккозленд, Іфеко, Фрейзер, Маккінннон.



Бенфіка: Трубін — Ба, А. Сілва, Отаменді, Еурснес — Невеш, Флорентіну — Ді Марія, Р. Сілва, Нерес — Леонардо.