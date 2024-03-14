Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють шотландський Рейнджерс та лісабонська Бенфіка.
Анатолій Трубін, Getty Images
14 березня 2024, 18:50
Шотландський Рейнджерс та лісабонська Бенфіка зіграють матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА на полі стадіону Айброкс, на тлі нічиєї в першій зустрічі — 2:2.
Філіпп Клеман, у порівнянні з тією грою, залучив до стартового складу Райта на правий фланг атаки.
Рогер Шмідт, у свою чергу, використав Маркоса Леонардо на вістрі атаки, тоді як Анатолій Трубін стабільно з'явився в рамці воріт.
Рейнджерс: Батленд — Таверньєр, Голдсон, Суттар, Їлмаз — Діоманде, Лундстрем — Райт, Лоуренс, Ф. Сілва — Дессерс.
Запасні: Маккрорі, Кентвелл, Матондо, Руф, Девіс, Барішич, Кінг, Раскін, Маккозленд, Іфеко, Фрейзер, Маккінннон.
Запасні: Соареш, Кокубо, Каррерас, Морато, Кабрал, Кекчю, Тенгстедт, Маріу, Ролльгайзер, Араужу, Говея.
Бенфіка: Трубін — Ба, А. Сілва, Отаменді, Еурснес — Невеш, Флорентіну — Ді Марія, Р. Сілва, Нерес — Леонардо.
Гра Рейнджерс — Бенфіка почнеться о 19:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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