Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють лондонський Вест Гем та німецький Фрайбург.

Лондонський Вест Гем та німецький Фрайбург зіграють поміж собою в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА на полі Олімпійського стадіону в Лондоні, на тлі перемоги "чорно-білих" у першій грі — 1:0.

Девід Моєс, після нічиєї проти Бернлі (2:2), використав із перших хвилин Фабіанські до рамки воріт, тоді як Зума повернеться до центру оборони, а Едсон розташується в опорній зоні. Антоніо очолить атаку.

Крістіан Штрайх, на тлі перемоги над Бохумом (2:1), залучив до стартового складу Гелера на вістря атаки.

Вест Гем: Фабіанські — Цоуфал, Мавропанос, Зума, Крессвелл — Соучек, Едсон Альварес, Пакета — Боуен, Антоніо, Кудус.

Запасні: Ареола, Найтбридж, Джонсон, Ворд-Праус, Філліпс, Інгз, Огбонна, Агерд, Ерті, Кейсі, Мубама, Орфорд.



Фрайбург: Атуболу — Сільділья, Гінтер, Гульде, Гюнтер — Еггештайн, Гефлер — Доан, Шаллаї, Гріфо — Гелер.