Ліга Європи

Команда Стефано Піолі здобула перемогу в обох матчах над чехами.

Празька Славія приймала Мілан в другому матчі 1/8 фіналу ліги Європи після виїзної поразки тиждень тому — 2:4.

Вже на 20-й хвилині Голеш залишив свою команду в меншості. Чех наступив на ногу Калабрії і побачив перед собою пряму червону картку.

А через хвилину Мілан залишився без основного голкіпера. Меньян травмувався, а замість нього в рамку став Спортьєлло. Втім, це аж ніяк не стало проблемою для "россонері". За перший тайм команда забила тричі і зняла будь-які питання щодо сильнішого в цій парі.

Пулішич та Леау забили по голу і асистували один одному. А між голами останніх відзначився Лофтус-Чік. Гол Юрашика наприкінці зустрічі дозволив лише порадувати місцеву публіку. Перемога Мілану 3:1.

За сумою двох матчів Мілан здолав опонента — 7:3 та чекає на суперника по чвертьфіналу. Жеребкування відбудеться в п'ятницю, 15 березня.

Славія Прага — Мілан 1:3

Голи: Юрасек, 85 - Пулішич, 34, Лофтус-Чік, 36, Леау, 45

Славія Прага: Станек — Влчек (Томич, 46), Огбу, Зіма, Змрзли — Голеш, Дорлі — Доудера (Юрасек, 82), Провод (Шранц, 82), Валлем (Зафейріс, 70) — Хитіл (Юречка, 59)

Мілан: Меньян (Спортьєлло, 21) — Калабрія (Калулу, 46), Габбія, Томорі (Тіав, 46), Ернандес — Адлі, Муса — Пулішич (Чуквезе, 62), Лофтус-Чік (Рейндерс, 76), Леау — Жиру

Попередження: Доудера, Дорлі — Томорі, Габбія, Леау

Вилучення: Голеш, 20