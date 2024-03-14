Україна

Представник лідера Шахтаря висловився про інтерес Наполі до українського хавбека.

Агент півзахисника донецького Шахтаря Георгія Судакова Сергій Серебренников прокоментував інтерес до українського гравця з боку європейських клубів.

"Георгій – один з найцікавіших гравців, які зараз виступають в Україні. Він досяг величезного прогресу та має великий потенціал, який ще належить дослідити в іншій лізі. Це нормально, що є клуби, які цікавляться: Італія, Англія, Німеччина. Є контакти з багатьма клубами. Але саме Шахтар вирішуватиме, коли піде Судаков. Станом на цю мить складно домовитися про його відхід.

Наполі? Я не чув про пряму конкретику. Можу сказати, що є інтерес з боку багатьох команд. На мою думку, Наполі – це клуб високого рівня. Це був би хороший крок для Георгія, тому що я бачу, що він підходить під стиль Серії А.

Чи можна порівнювати його з Мудриком? Якщо говорити про стиль гри, то вони різні. А схожі у тому, що молоді та дуже талановиті. У Судакова інші характеристики, ніж у Михайла", — наводить слова Серебренникова calcionapoli24.it.

У нинішньому сезоні Судаков провів 23 матчі, в яких забив п'ять голів та віддав два асисти.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті може спробувати перехопити Судакова у Ліверпуля.