Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 14 березня 2024 року.

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА Мілан вдруге обіграв Славію та пройшов до наступного раунду турніру.

Пулішич, Лофтус-Чік та Леау вирішили долю зустрічі, а Юрасек забив гол престижу. За сумою двох матчів Мілан здолав опонента — 7:3.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Славія — Мілан у рамках 1/8 фіналу Ліги Європи-2023/24:

Славія Прага — Мілан 1:3

Голи: Юрасек, 85 - Пулішич, 34, Лофтус-Чік, 36, Леау, 45

Славія Прага: Станек — Влчек (Томич, 46), Огбу, Зіма, Змрзли — Голеш, Дорлі — Доудера (Юрасек, 82), Провод (Шранц, 82), Валлем (Зафейріс, 70) — Хитіл (Юречка, 59)

Мілан: Меньян (Спортьєлло, 21) — Калабрія (Калулу, 46), Габбія, Томорі (Тіав, 46), Ернандес — Адлі, Муса — Пулішич (Чуквезе, 62), Лофтус-Чік (Рейндерс, 76), Леау — Жиру

Попередження: Доудера, Дорлі — Томорі, Габбія, Леау

Вилучення: Голеш, 20