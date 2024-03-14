Англія

Михайло Мудрик відзначився другим голом у 2024 році.

Вінгер Челсі Михайло Мудрик прокоментував свій гол у ворота Ньюкасла (3:2) у 28-му турі АПЛ.

"Я відчув неймовірний рев натовпу. Це був один з моїх найкращих моментів у Челсі. У мене були мурашки по шкірі", — сказав Мудрик.

Крім того, футболіст розповів про своє святкування голу у ворота Лідса в 1/8 фіналу Кубка Англії (3:2).

"Це означало, що настав Божий час. Зберігай спокій і не хвилюйся", — сказав Мудрик.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Челсі — Ньюкасл в матчі 28 туру англійської Премь'єр-ліги-2023/24.