Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 14 березня 2024 року.
ЛІВЕРПУЛЬ - СПАРТА ПРАГА, GETTY IMAGES
15 березня 2024, 07:26
Ліверпуль у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи на своєму полі розгромив Спарту з Праги з рахунком 6:1.
Таким чином, Ліверпуль виграв дуель у Спарти із загальним рахунком 11:2.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліверпуль — Спарта у рамках 1/8 фіналу Ліги Європи-2023/24:
Ліверпуль — Спарта Прага 6:1 (перший матч 5:1)
Голи: Нуньєс, 7, Кларк, 9 Салах, 10, Гакпо, 14, 55, Собослаї, 48 - Бірманчевич, 42.
Ліверпуль: Келлегер — Бредлі, Гомес (Цимікас, 46), Кванса (ван Дейк, 66), Робертсон — Кларк (Конрад Мусяловські, 74), Ендо (Макконнелл, 46), Собослаї — Салах, Нуньєс (Елліотт, 46), Гакпо.
Спарта Прага: Віндаль-Єнсен — Вітік, Зелени, Крейчі — Пресіадо, Лачі (Саділек, 58), Сольбаккен (Видра, 74), Кайринен, Рінеш (Панак, 46) — Бірманчевич (Туці, 66), Кухта (Гараслін, 58).
Попередження: Кванса.