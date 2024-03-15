Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 14 березня 2024 року.
Брайтон — Рома, getty images
15 березня 2024, 12:58
У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи Брайтон здобув мінімальну перемогу над Ромою, проте це не дозволило "чайкам" пройти до наступної стадії турніру.
Єдиного гола Денні Велбека виявилося замало команді Роберто Де Дзербі, враховуючи розгромну поразку в першому матчі.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Брайтон — Рома у рамках 1/8 фіналу Ліги Європи-2023/24:
Брайтон — Рома 1:0 (перший матч — 0:4)
Гол: Велбек, 37
Брайтон: Вербругген — Лемпті (Фергюсон, 61), ван Геке, Данк, Еступіньян (Ігор, 61) — Гросс, Гілмор (Балеба, 85) — Лаллана (Буонанотте, 54), Енкісо (Фаті, 54), Адінгра — Велбек
Рома: Свілар — Челік, Н'Діка, Манчіні, Спінаццола — Пеллегріні, Бове, Крістанте — Бальданці (Ауар, 83), Азмун (Кошта, 90), Залевські (Льоренте, 73)
Попередження: Лемпті, Еступіньян — Манчіні, Крістанте, Пеллегріні, Свілар, Челік