Ліга Європи

Головний тренер Спарти Браян Пріске прокоментував поразку від Ліверпуля у 1/8 фіналу Ліги Європи.

В 1/8 фіналу Ліги Європи Ліверпуль не помітив Спарту. Чеська команда поступилась із загальним рахунком 2:11. Після другої гри, яка завершилась із рахунком 6:1, наставник чеської команди подякував мерсисайдцям за підхід до матчу-відповіді, який, за великим рахунком, нічого не вирішував.

"Ми зіткнулися з командою світового рівня, велика повага до Ліверпуля за те, як вони провели ці два матчі, за те, як вони підійшли до гри у відповідь. Вони продемонстрували ту чисту якість, яку вони мають.

Ми розчаровані помилками, яких припустилися як у першій грі, так і тут, на Енфілді. Ми забили один гол, але важко знайти щось позитивне у цій грі. Ми ніколи не стикалися ні з чим подібним.

Ліверпуль — команда рівня Ліги чемпіонів, вони мають бути у Лізі чемпіонів. Вони можуть стати переможцями Прем'єр-ліги за два місяці. Велика повага гравцям Ліверпуля та тренерському штабу", — цитує наставника Liverpool Echo.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліверпуль — Спарта у рамках 1/8 фіналу Ліги Європи-2023/24.