Головний тренер Спарти Браян Пріске прокоментував поразку від Ліверпуля у 1/8 фіналу Ліги Європи.
Браян Пріске, gettyimages
15 березня 2024, 13:24
В 1/8 фіналу Ліги Європи Ліверпуль не помітив Спарту. Чеська команда поступилась із загальним рахунком 2:11. Після другої гри, яка завершилась із рахунком 6:1, наставник чеської команди подякував мерсисайдцям за підхід до матчу-відповіді, який, за великим рахунком, нічого не вирішував.
"Ми зіткнулися з командою світового рівня, велика повага до Ліверпуля за те, як вони провели ці два матчі, за те, як вони підійшли до гри у відповідь. Вони продемонстрували ту чисту якість, яку вони мають.
Ми розчаровані помилками, яких припустилися як у першій грі, так і тут, на Енфілді. Ми забили один гол, але важко знайти щось позитивне у цій грі. Ми ніколи не стикалися ні з чим подібним.
Ліверпуль — команда рівня Ліги чемпіонів, вони мають бути у Лізі чемпіонів. Вони можуть стати переможцями Прем'єр-ліги за два місяці. Велика повага гравцям Ліверпуля та тренерському штабу", — цитує наставника Liverpool Echo.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліверпуль — Спарта у рамках 1/8 фіналу Ліги Європи-2023/24.