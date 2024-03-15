Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник збірної України Олександр Караваєв розповів про початок підготовки до березневих поєдинків.

Учора синьо-жовті подолали довгу дорогу з України до Марбельї, а також провели відновлювальне тренування. Своїми враженнями від початку підготовчого процесу поділився захисник команди Олександр Караваєв.

"Я вже понад вісім років повторюю, що коли приїжджаєш до збірної, то тут дуже гарна, весела й позитивна атмосфера, тому що в нас одна сім’я.

Завжди чекаємо на збір як у плані спорту й досягнення успіху, так і в плані спілкування з хлопцями, яких давно не бачили, зазвичай тих, які грають за кордоном. Їх наразі немає в розташуванні, але вони скоро приїдуть, і емоцій стане ще більше.

Звичайно, усі хочуть грати. Тут збираються найкращі, і всі між собою конкурують", — розповів Олександр Караваєв.

Нагадаємо, півфінальний матч плей-оф відбору Євро-2024 між збірними Боснії і Герцеговини та України відбудеться 21 березня.