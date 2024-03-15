Ліга Європи

Чех врятував "фармацевтів" від першої поразки в сезоні.

Нападник леверкузенського Баєра Патрік Шик став найкращим гравцем тижня у Лізі Європи. Таку інформацію надає офіційний сайт УЄФА.

28-річний чех оформив дубль у ворота Карабаху (3:2) в компенсований до матчу час, принісши вольову перемогу своїй команді в епічному двобої з азербайджанським колективом.

На нагороду також претендували вінгер Ліверпуля Мо Салах (гол та три асисти), вінгер Мілана Рафа Леау (гол та асист) та атакувальний півзахисник Вест Гема Мо Кудус (два забитих голи).

Раінше стали відомі всі пари 1/4 фіналу Ліги Європи.