Ліга Європи

Юрген Клопп розповів про мотивацію для участі у Лізі Європи.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував майбутній матч 1/4 фіналу Ліги Європи проти Аталанти.

"Перед початком сезону, коли ми стартували в Лізі Європи, ми знали, що хочемо пройти якнайдалі. Зараз ми повинні перемогти Аталанту у двораундовому протистоянні. Це буде складно. Аталанта — добре організована команда. Містер Гасперіні робить там неймовірну роботу протягом кількох років.

Правду кажучи, нам знадобиться будь-яка підтримка з трибун, яку ми зможемо отримати, щоб дати їм відсіч. Очевидно, що це лише перший матч, але матч-відповідь відбудеться у Бергамо, і, ймовірно, там їм нададуть велику підтримку.

Сподіваюся, що ми готові до чвертьфіналу. Ми беремо участь у цьому турнірі, і я – футбольна людина. Я відчайдушно хочу виграти його", — наводить слова Клоппа Eurosport.

Нагадаємо, матч Ліверпуль — Аталанта відбудеться сьогодні, 11 квітня, о 22:00 за Києвом.

Додамо, що "червоні" ще не вигравали ЛЕ з Клоппом, але шанс мали, коли поступилися Севільї у фіналі сезону-2015/16 з рахунком 1:3.