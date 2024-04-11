Ліга Європи

Головне, щоб стилістично він не був схожий на італійця та португальця.

Нападник римської Роми Пауло Дібала висловився про головного тренера "вовків" Даніеле Де Россі. Цитує аргентинця Football Italia.

"Порівняно з іншими фахівцями, з якими я працював, Даніеле тільки починає тренерську кар'єру, адже моїми попередніми тренерами були, наприклад, Массіміліано Аллегрі та Жозе Моурінью, які виграли багато трофеїв.

Однак, бачачи, як він працює щодня, що він дає гравцям, як він піднімає ентузіазм у колективу, я думаю, що в нього є все необхідне, щоб досягти рівня Аллегрі та Моурінью.

Я дійсно у хороших відносинах із Даніеле. Мені подобається грати під його керівництвом", — заявив один з лідерів Роми.

Сьогодні, в рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги Європи "вовки" гостюватимуть у Мілана. Початок матчу о 22:00 за київським часом.