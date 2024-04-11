Ліга Європи

"Фармацевти" серйозно налаштовані.

Головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо поділився очікуваннями від першого матчу 1/4 фіналу Ліги Європи з Вест Гемом. Цитує 42-річного іспанця офіійний сайт "фармацевтів".

"Вест Гем — фізично сильна команда з чудовими індивідуальними якостями гравців. Нам потрібно грати терпляче, але у високому темпі, і дотримуватися хорошого балансу між атакою та обороною. Тільки так нам вдасться здобути позитивний результат.

Ми всі відчуваємо себе тісно пов'язаними з клубом. Всі співробітники клубу надають нам величезну підтримку. Крім того, у нас є чудові вболівальники. Ми в клубі працюємо над тим, щоб доставити всім у місті більше радості наприкінці сезону.

В матчі з Вест Гемом ми можемо зробити ще один важливий крок", — сказав Алонсо.

Перший матч між Баєром та Вест Гемом відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.