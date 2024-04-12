Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 11 квітня 2024 року.

У першому чвертьфінальному матчі Ліги Європи Баєр на своєму полі обіграв Вест Гем (2:0).

Перемогу команді Хабі Алонсо принесли забиті м'ячі у виконанні Гофманна та Боніфаса, які спромоглися вразити ворота "молотобійців" на заключних хвилинах зустрічі.

Таким чином, Баєр продовжує серію без поразок у нинішньому сезоні – команда ще жодного разу не програла.

До вашої уваги відео найкращих моментів першого матчу Баєр — Вест Гем в 1/4 фіналу Ліги Європи-2023/24:

Баєр — Вест Гем 2:0

Голи: Гофманн, 83, Боніфас, 90+1.

Баєр: Коварж — Станішич (Інкап'є, 67), Та, Тапсоба, Грімальдо — Джака, Паласіос — Фрімпонг (Телла, 67), Вірц, Адлі (Гофманн, 76) — Шик (Боніфас, 76).

Вест Гем: Фабіанські — Цоуфал, Мавропанос (Агерд, 87), Зума, Крессвелл — Ворд-Праус, Соучек, Емерсон — Кудус (Джонсон, 87), Антоніо, Пакета.

Попередження: Пакета, Емерсон