Ліга Європи

"Молотобійці" двічі пропустили ближче до завершення поєдинку.

У рамках чвертьфіналу Ліги Європи УЄФА-2023/24 німецький Баєр приймав англійський Вест Гем на БайАрені.

Протягом першої половини зустрічі команди не порадували глядачів голами. Перший м'яч було забито вже ближче до завершення зустрічі — після виходу на поле з лави запасних відзначився Гофманн. У компенсований до другого тайму час Боніфас подвоїв перевагу леверкузенців. Для нього цей гол був першим із грудня 2023 року. Довгий час нігерієць відновлювався після травми. Матч-відповідь у Лондоні відбудеться у четвер, 18 квітня.

Баєр — Вест Гем 2:0

Голи: Гофманн, 83, Боніфас, 90+1

Баєр: Коварж — Станішич (Інкап'є, 67), Та, Тапсоба, Грімальдо — Джака, Паласіос — Фрімпонг (Телла, 67), Вірц, Адлі (Гофманн, 76) — Шик (Боніфас, 76)

Вест Гем: Фабіанські — Цоуфал, Мавропанос (Агерд, 87), Зума, Крессвелл — Ворд-Праус, Соучек, Емерсон — Кудус (Джонсон, 87), Антоніо, Пакета

Попередження: Пакета, Емерсон