Ліга Європи

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері прокоментував перемогу над Ліллем.

Астон Вілла здолала Лілль в першому чвертьфіналі Ліги Європи — 2:1. Після гри головний тренер бірмінгемців Унаї Емері підбив підсумки матчу.

"Складний матч, ми готові грати ще 90 хвилин. Ми не контролювали гру так, як хотіли, і в обороні ми робили більше роботи, ніж планувалося.

Результат важкий, але більш-менш це був справедливий результат для обох команд. Тепер ще 90 хвилин, насолоджуємося грою в Європі, насолоджуємося грою у чвертьфіналі.

Будемо готові грати 90 хвилин, навіть додатковий час, навіть серію післяматчевих пенальті, тому що саме в цей момент все буде складно", — цитує Емері Bein Sports.

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги конференцій Астон Вілла — Лілль.