Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги конференцій, що відбувся 11 квітня 2024 року.
Астон Вілла — Лілль, Getty Images
12 квітня 2024, 09:26
У першому чвертьфінальному матчі Ліги конференцій Астон Вілла на своєму полі обіграла Лілль (2:1).
Рахунок у матчі було відкрито на 13 хвилині зусиллями Воткінса, а потім на початку другого тайму Макгінн подвоїв перевагу "левів".
Французи відповіли результативним ударом Діакіте за п'ять хвилин до кінця основного матчу.
До вашої уваги відео найкращих моментів першого матчу Астон Вілла — Лілль в 1/4 фіналу Ліги конференцій-2023/24:
Астон Вілла — Лілль 2:1
Голи: Воткінс, 13, Макгінн, 57 — Діакіте, 85.
Астон Вілла: Мартінес — Конса, Торрес, Карлос, Дінь (Морено, 74) — Макгінн, Луїс, Тілеманс (Айрогбунам, 83) — Бейлі (Діабі, 74), Воткінс (Дуран, 83), Роджерс (Дзаніоло, 66).
Лілль: Шевальє — Сантос, Діакіте (Рібейро, 86), Йоро, Ісмаїлі — Бенталеб, Андре — Жегрова (Язиджи, 60), Гаральдссон (Алмейда Гомес, 79), Гудмундссон (Кабелла, 78) — Девід.
Попередження: Луїс, Тілеманс, Мартінес.