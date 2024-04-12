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Наставник львівської команди поділився своїми думками перед грою з Кривбасом.

Головний тренер львівського Руху Віталій Пономарьов прокоментував майбутній матч УПЛ проти Кривбасу.

"Нічого страшного не сталось і поразка Шахтарю не вплинула на загальний настрій команди. Такі матчі будуть траплятись, тож головне зробити правильні висновки і рухатись далі. Поєдинок проти "гірників" був хорошим уроком для нас і вказав на наші помилки, які ми постараємось виправити, аби продовжити прогресувати.

Тепер попереду матч з Кривбасом. Криворіжці борються за чемпіонство і демонструють дуже хороший футбол. Це серйозний суперник і Рух готується до важкого поєдинку. Ми не зважаємо на те, що виграли у Кривому Розі в першому колі – зараз буде зовсім інша гра. Для нас кожен матч складний, адже в чемпіонаті зараз немає слабких суперників. Тож слід до кожного поєдинку готуватись з повною самовіддачею. Збираємося і готуємося до серйозного протистояння, тому що Кривбас також бореться за чемпіонство в цьому чемпіонаті. Це вже хороша команда, тому ми готуємося до серйозного протистояння.

Кривбас грає у сучасний футбол. У них дуже якісний та швидкий перехід з оборони в атаку, але вони також можуть швидко повернутись у захист. Це дуже добре організований колектив, який протягом всього матчу демонструє високу інтенсивність. Силу цієї команди підтверджують її результати у чемпіонаті, адже команда зараз перебуває у групі лідерів УПЛ. Руху цікаво грати проти таких суперників, адже хочеться перевірити свої сили на фоні такої команди як Кривбас", — наводить слова Пономарьова прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Рух — Кривбас відбудеться завтра, 13 квітня, о 18:00 за Києвом.