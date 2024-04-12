Україна

Захисник Руху поділився думками про майбутній матч з Кривбасом.

13 квітня Рух прийматиме Кривбас в рамках УПЛ. Напередодні матчу захисник львів'ян Ростислав Лях розповів про підготовку до зустрічі.

"Завжди неприємно програвати, але поразка від Шахтаря – хороший урок для нас. Ми побачили свої слабкі сторони і в яких ігрових компонентах нам слід додати. Проаналізувавши помилки, команда у звичному режимі готується до матчу з Кривбасом.

Ми слідкуємо за всіма своїми суперниками і, звісно, бачили матчі криворізької команди. Вони зараз на другому місці в УПЛ, але Рух готовий до матчів з лідерами. Такі поєдинки важливі, щоб продемонструвати наш рівень і проявити себе з якнайкращої сторони. Команда розібрала ігри Кривбасу, тож ми готові до цього поєдинку.

Нам протистоятиме бойова команда у якій зібрані дуже майстерні гравці. У складі криворіжців вистачає креативних футболістів, тож цей матч буде непростим для нас", - сказав Лях.

Стартовий свисток пролунає о 18:00. Слідкувати за матчем можна в онлайн-трансляції Football.ua.