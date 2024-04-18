Ліга Європи

Дуже важлива гра для "россонері".

Головний тренер Мілана Стефано Піолі поділився очікуваннями від другого матчу 1/4 фіналу Ліги Європи з римською Ромою. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Я з впевненістю підходжу до цього матчу, тому що знаю, на що здатні мої хлопці. Впевнений, вони знають, що потрібно робити в таких відповідальних матчах. Ми повинні поліпшити деякі дрібниці порівняно з першою грою.

Настав вирішальний момент для наших європейських амбіцій. Ми повинні показати свої найкращі якості на полі і вичавити з себе все до останньої краплі поту.

В першому матчі ми не повинні були програвати, але сталося те, що сталося. Треба дивитися вперед та вірити в себе. На нас чекає дуже важкий двобій, але теж саме очікує і на Рому", — сказав Піолі.

Нагадаємо, перший матч між Міланом та Ромою завершився мінімальною перемогою "вовків" (0:1). Гра у відповідь відбудеться на "Стадіо Олімпіко" сьогодні, о 22:00 за київським часом.