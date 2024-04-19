Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 18 квітня 2024 року.

У рамках матчу-відповіді Ліги Європи УЄФА Рома у меншості вдруге здолала Мілан та пробилась до наступної стадії турніру.

Вже на початку зустрічі римляни гарантували собі перевагу в рахунку у два м'ячі завдяки зусиллям Манчіні та Дібали, тому навіть червона картка Челіка і гол Габії на 85-ій хвилині не завадив їм вийти переможцями із цього протистояння.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу-відповіді Рома — Мілан в 1/4 фіналу Ліги Європи-2023/24:

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Рома — Мілан 2:1 (перший матч – 1:0)

Голи: Манчіні, 12, Дібала, 22 — Габбія, 85



Рома: Свілар — Челік, Смоллінг, Манчіні, Спінаццола — Пеллегріні (Анхеліньйо, 82), Паредес, Бове (Саншеш, 81) — Дібала (Льоренте, 43), Лукаку (Абрагам, 28), Ель Шаараві.



Мілан: Меньян — Калабрія (Рейндерс, 46), Габбія, Томорі, Ернандес — Муса (Флоренці, 69), Беннасер (Йович, 40) — Пулішич (Окафор, 69), Лофтус-Чік (Чуквезе, 46), Леау — Жиру.



Попередження: Габбія, Адлі, Калабрія (поза полем), Томорі, Ернандес.



На 31-й хвилині був вилучений Зекі Челік (Рома) (грубе порушення).