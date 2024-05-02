Ліга Європи

Пресконференція тренера Роми перед матчем з Баєром.

Сьогодні, 2 травня, відбудеться перший півфінал Ліги Європи Рома — Баєр. Напередодні головний тренер "вовків" Даніеле Де Россі поділився думкою щодо протистояння з чемпіонами Німеччини.

"Не терпиться вийти на поле. Раді, що на нас чекає ще один незабутній вечір із нашими вболівальниками. Баєр? Нам багато що варто побоюватися. Їхні ігри, їхня безпрограшна серія. У них цікаві гравці, і я дуже поважаю їхнього тренера.

Лукаку? Судячи з вчорашнього тренування, здається, він почувається непогано. Сьогодні трохи натиснемо і тоді ухвалимо рішення. У мене, як і раніше, є сумніви. Сподіваюся, що вони зі Смоллінгом відновляться до сьогоднішньої гри", — сказав Де Россі.

Початок матчу о 22:00.